Chiude il G20 | solo la «maggioranza degli Stati» condanna la guerra

... ma il tema resta al centro del dibattito anche aldi Bali nell'ultima giornata di lavori. I ... Prudenza in Asia, Tokyoappena sopra la parità Ha intanto prevalso la prudenza sui mercati ......spettro di una guerra mondiale che aleggia dopo i missili caduti in Polonia e gli incontri del... Asiain rosso, futures Usa in rialzo Seduta per lo più negativa in Asia , con gli indici che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ad Agorà, su Rai3, al centro della discussione c'è il caso dei missili caduti in Polonia. L'ipotesi di un attacco russo e ...