Chiara Nasti è nato il figlio Thiago Zaccagni | ‘Benvenuto amore di papà’

Chiara Nasti è diventata mamma. L'influencer ha dato alla luce il primo figlio, Thiago, nato dall'amore con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Il centrocampista della Lazio al settimo cielo per l'arrivo della cicogna. Stamani, 16 novembre 2022, l'influencer e stilista napoletana 24enne ha partorito. 'Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto', ha scritto sui social Mattia Zaccagni.