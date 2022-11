Chiara Ferragni lancia la collezione make-up per le feste

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Life&People.it Una nuovatrucco disi appresta a diventare iconica, grazie ai nuovi lanci e una limited edition che farà brillare gli occhi. Imprenditrice digitale prima, beauty guru poi, l’influencer continua ad abbracciare la sua vena artistica donando al pubblico la terzadel suo brand di trucchi. Un regalo di Natale che si presenta con delle novità succose e sfavillanti. 8 prodotti novità: labbra e occhi il focus principale Il terzo drop si compone di prodotti labbra e occhi, introducendo nuove formule e texture facilmente portabili perfette per creare look originali e ammalianti o semplici e raffinati. I colori richiamano fortemente lo stile dell’influencer tanto apprezzato dai suoi follower. Uno stile acqua e sapone dal tocco glamour; non a caso la ...

MilanoToday.it

ha un nuovo ufficio boutique a Milano. È lei stessa a mostrare le immagine della struttura in un video su TikTok. Non solo influencer, ma soprattutto imprenditrice digitale: questo il ...ha partorito, è nato Thiago!Nasti ha annunciato di essere in attesa del suo primogenito , condividendo passo dopo passo la gravidanza con i suoi numerosi fan su Instagram . L'... Il nuovo ufficio showroom di Chiara Ferragni a Milano La famiglia Ferragnez è ancora al centro di polemiche! Leone Ferragni, figlio maggiore di Chiara e Fedez, è stato recentemente reso partecipe a sua insaputa di un trend di TikTok da parte della madre.Le luci super tecnologiche della decorazione di casa hanno fatto il giro del mondo in poche ore. Sono attivabili e cambiabili dallo smartphone. Le festività natalizie dei Ferragnez sono 4.0 ...