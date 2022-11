“Chi l’ha visto?” | le anticipazioni di stasera | tutti i casi della puntata

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 16 novembre 2022) News Tv. “Chi16 novembre. Tutto pronto per una nuovadi “Chi?“, uno dei programmi più amati e seguititelevisione italiana. Questa sera la conduttrice Federica Sciarelli analizzerà in studio vecchi e nuovidi scomparse. Lerivelano che sarà unaimperdibile. Ci saranno nuovi ed importanti aggiornamenti. I telespettatori che seguono con passione la trasmissione non possono assolutamente perdersi l’appuntamento di. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Chi”, il disperato appello delle sorelle di Angela Celentano “Chi...