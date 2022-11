Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 16 novembre 2022 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Questa sera – mercoledì 16– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La cantante Greta Spreafico è stata sequestrata: è questa l’ipotesi di reatoprocura di Rovigo. La donna è scomparsa da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno. A Chi? questa sera la testimonianza dell’uomo che ha passato con lei l’ultima serata primascomparsa. Ospiti in studio, inoltre, i genitori del giovane sommelier americano scomparso in circostanze misteriose. Sono arrivati dagli Stati Uniti dopo il ritrovamento degli oggetti del figlio in un bosco. Si parlerà anche delle indagini ...