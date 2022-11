Chi l' avrebbe mai detto | ecco il muscolo che non devi mai dimenticarti di attivare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La fisioterapista Dalila Pellicioli ci mostra alcuni esercizi che hanno lo scopo di stimolare la muscolatura profonda dell'addome. Iltraverso dell'addome è il più profondo tra i muscoli addominali e - insieme agli altri muscoli profondi del core - deve essere sempre stimolato per garantire la corretta stabilità nello svolgimento delle attività quotidiane. Spesso ci si dimentica diiltrasverso dell'addome perché non lo conosciamo, non sappiamo localizzarlo ed è necessaria una concentrazione e conoscenza del nostro corpo per la corretta attivazione. L'attivazione profonda dell'addome svolge molte funzioni ed è fondamentale per la nostra salute: la sua attivazione ha lo scopo di proteggere e dare stabilità la colonna lombare spesso soggetta a dolore