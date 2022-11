Chi è Lorenzo Germani | un classe 2002 che passerà professionista nel 2023 dopo essersi fatto le ossa in Francia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dal prossimo anno ci sarà un nuovo azzurro nelle fila della squadra World Tour della Groupama – FDJ. Stiamo parlando di, un, nato a Sora che farà nella prossima stagione il salto tra i professionisti direttamente in una squadra di primo livello. L’azzurro non è certo un volto nuovo per la squadra francese, essendo diun frutto del prospero vivaio del team. Nella prossima stagione saranno infatti ben otto i corridori che passeranno direttamente da “La Conti”, come è soprannominata la squadra di sviluppo, alla prima squadra. Insieme a lui ci saranno nomi già molto noti al grande pubblico come quelli di Romain Gregoire, Lenny Martinez e Samuel Watson. Per presentarlo potrebbe bastare dire che nella stagione appena passata si è laureato a Carnago nuovo Campione Italiano ...