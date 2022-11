Celebrity Hunted | una terza edizione “arrogante | maleducata | zoppicante e straordinaria”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Una nuova caccia all’uomo sta per partire su Prime Video. Ladiha coinvolto nuovi fuggitivi VIP: soltanto Katia Follesa ha scelto di gareggiare da sola, il resto in coppia. Ma come avrà vissuto questa esperienza il cast?– Caccia all’uomo torna ufficialmente con unastagione che, a volerla definire con le parole dei suoi fuggitivi, è stata sicuramente “” come ha precisato Ciro Priello in coppia con Fabio Balsamo, ma anche “” per l’inedito duo composto da Irama e Rkomi. E anche faticosa dal punto di vista fisico: Cristina Marino, infatti, ha definito l’avventura con Luca Argentero ““. Per la coppia si ...