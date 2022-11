“C’è una storia che vorrei cambiare | la finale di Champions League”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 15/11/2022 alle 23:28 TEC L’ex portiere ha presentato la sua biografia: ‘Cañete. Molto più di un grande portiere’ L’ex valenciano ha affermato che la tappa più bella della sua carriera sono stati senza dubbio i due anni in cui ha vinto il campionato con gli scacchi L’esportatore di Celta de Vigo, Real Madrid, Valencia e della squadra spagnola, tra gli altri, Santiago Cañizares ha presentato martedì la sua biografia e ha assicurato che se c’è un capitolo nella sua carriera professionale che cambierà ilet è ladiche ha perso con il club del Mestalla contro il Bayern Monaco. “C’è unache, ...

ingenio-web.it

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono diventati genitori Il 16 novembre è statodata molto importante per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti . La coppia ha infatti accolto in famiglia il piccolo Thiago ...grande delusione per il pubblico, che si aspettava di arrivare ad avere almenotrilogia e che, invece, dovrà accontentarsi degli ultimi episodi rilasciati dal colosso americano. Tuttavia, chi ... Pannelli XLAM per il miglioramento sismico e energetico di edifici in CA esistenti