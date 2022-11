CdS – Prestianni | l’argentino di 16 anni che piace al Real Madrid

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) 2022-11-16 00:30:59 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Quel soprannome lo considera un amuleto, un portafortuna, come un braccialetto di stoffa da tenere legato intorno al polso: lo chiamano la “Pulga”, la pulce, in onore di Leo Messi, che in Argentina è un gradino sotto solo all’imperatore Diego Armando Maradona. Cinque lettere suggestive, che fanno sognare: Pulga. Ma per Gianlucarappresentano esclusivamente un “apodo”, un nomignolo, che non si porta dentro illusioni e paragoni esagerati. Ala sinistra, sedici, un metro e 66, dribbling e finte, numeri da circo. Gioca nel Velez Sarsfield e ilsta provando a opzionarlo. Il club spagnolo ha già compiuto qualche passo ufficiale. D’altronde, da un po’ di tempo, il presidente Florentino Perez ha dato una traccia ...