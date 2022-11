Cavani | “Napoli speciale nel mio cuore De Laurentiis voleva farmi fare un giro dello stadio come il Papa”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Edinsonparla dello fa durante una intervista a GazzettaSport, l’ex azzurro parla anche della corsa scudetto in Serie A. “Alho lasciato un pezzo di. Per tanti motivi: il passato, ma anche il presente. I miei primi due figli, Bautista e Lucas, vivono li, hanno 9 e 11 anni, giocano a calcio e ovviamente tifano” scrive GazzettaSport riportando le parole dell’intervista a Edinson. 104 gol con la maglia delnon si dimenticano facilmente, ecco i ricordi dell’uruguaiano: “Tutte le squadre dove giochi ti lasciano qualcosa peròha un postonella mia memoria, perché quei tre anni sono stati l’embrione che ha fatto sbocciare una ...

Edinson Cavani, attaccante del Valencia e soprattutto ex bomber del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla "Gazzetta dello Sport".