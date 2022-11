Castellino bloccato dalla polizia all' ingresso della Camera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - "Alle 14 nella sala stampasi parlerà di politica. E per evitare che l'attenzione generale si concentri sulla presenza di una sola persona, sollevando polemiche e polveroni mediatici, questa persona non sarà in quella sala". Lo ha annunciato su facebook il deputato Francesco Gallo di Sud chiama Nord, in riferimento alla conferenza stampa per la presentazione di Italia libra, alla quale era annunciata la presenza di, ex leader di Forza Nuova e indagato per l'assalto alla sede nazionaleCgil. "Con buona pace del garantismo e delle libertà costituzionali. Quantomeno si eviterà che l'incolpevole Presidente sia bersagliato da chi si sta concentrando sulla "caccia al fascista". Vorrà dire che da domani si tornerà a dibattere sulla maglietta di Enrico Montesano", conclude Gallo. L'ex ...

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 16 novembre 2022 "Questa non è democrazia". Così Giuliano, ex leader di Forza Nuova e imputato al processo per l'assalto alla Cgil, protestaalle transenne accanto a Montecitorio, dove doveva entrare per una conferenza stampa per ...L'ex leader di Forza Nuova, indagato per l'assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021, non è riuscito a partecipare alla presentazione del movimento 'Italia Libera' a ...L'ex esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino è stato bloccato dagli agenti di polizia all'ingresso della Camera dei deputati di via della Missione. Castellino si stava recando alla conferenza ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 16 novembre 2022 "Questa non è democrazia". Così Giuliano Castellino, ex leader di Forza Nuova e imputato al processo per l'assalto alla Cgil, protesta bloccato alle t ...