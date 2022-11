Caso Saman Abbas | Il Padre Arrestato In Pakistan!

Leggi anche Il mistero di Greta Spreafico: storia della scomparsa della 53enne di Erba, cantante di una rock bandAbbas, svolta neldella 18enne sparita nel nulla: 'Arrestato il padre in ...Giallo vicino a una possibile soluzione Potrebbe essere a una svolta ildiAbbas, la giovane pakistana uccisa nel maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia. Il padre della ragazza è stato arrestato in Pakistan.Shabbar Abbas è stato catturato dalla polizia federale zona del Punjab: era solo e non ha opposto resistenza. Giovedì la notifica per arresto internazionale ...Ahabbar Abbas accusato di sequestro di persona e occultamento del cadavere della figlia, in concorso con la moglie ancora latitante, uno zio e due cugini, questi ultimi in carcere in Italia ...