Caso Gemmato | i finti liberali a caccia dell’eretico vaccinale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Da osservatore laico e liberale, debbo riconoscere che esiste da sempre una forte tendenza alle strumentalizzazioni politiche in ogni partito ed in ogni schieramento. Tuttavia, ciò che sta accadendo suldel sottosegretario alla Salute, Marcello, supera ogni limite della decenza, sconfinando in una vera e propriaall’eretico inscenata all’unisono dall’opposizione di sinistra. “Reo” di aver espresso alcuni legittimi dubbi sull’efficacia dei vaccini anti-Covid, dubbi che personalmente condivido da tempo, pur essendo in via generale favorevole a questo tipo di profilassi, i principali esponenti della stessa opposizione hanno chiesto la testa politica dell’ “eretico”. Questa il passaggio incriminato di, espresso nel corso di un dibattito televisivo su Rai2: “Registro che per larga parte della ...

Meloni è stata anche molto decisa su un eventuale colloquio con Macron ('Al G20 concentrati su altro') e suldel sottosegretario('Non sono venuta fino a Bali per parlare di lui'). Del ...In una conferenza stampa in cui c'è stato spazio per sole tre domande, Meloni non è entrata in argomenti strettamente italiani, a partire dal '' del sottosegretario alla Salute Marcello, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Fofi: farmacisti fra i professionisti della salute più convinti dell'importanza della prevenzione vaccinale. Fraintese le parole del Sottosegretario Marcello Gemmato I farmacisti italiani sono fra i p ...