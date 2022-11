Casalmaggiore-Novara in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tutto pronto per Trasportipesanti-Igor Gorgonzola, partita valevole per la settima giornata della regular season di Serie A1di. Obiettivo vittoria per le azzurre di Stefano Lavarini, quinte in classifica, che dopo le pesanti sconfitte incassate contro Conegliano e Chieri vanno a caccia di riscatto. Non sarà però scontato battere le lombarde di Andrea Pistola, ottave in classifica a quota sette punti, che proveranno a sfruttare il momento di poca fiducia diper festeggiare davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 16 novembre al Pala Radi di Cremona. Di seguito, le informazioni per seguire in ...