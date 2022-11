(Di mercoledì 16 novembre 2022) Cesare, 19, è stato uno dei nomi più in vista dell’estate di mercato. Illo ha portato via dall’Inter durante l’ultima sessione di calciomercato e ora per lui è arrivata la convocazione nella Nazionale Under 21. Alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi primi mesi al: «Quando mi è arrivata l’offerta e ho avuto l’opportunità di fare questa nuova esperienza sinceramente l’ho presa a braccia aperte. Non è stata una scelta facile da prendere e non è stato facile neanche all’inizio perché non sapevo bene la lingua e tuttora la sto imparando, però mi son sentito di farla perzona di: per il momento mi sto divertendo ed è un’esperienza super positiva. Sono cresciuto umanamente, perché ho dovuto cominciare a cavarmela da ...

Casadei: «Andare a 19 anni al Chelsea mi ha fatto uscire dalla comfort zone» Di nuovo in Italia per rispondere alla prima chiamata della Nazionale Under 21, in vista del'amichevole di sabato allo stadio 'Del Conero' di Ancona contro la Germania, ...