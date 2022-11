Casadei | Andare a 19 anni al Chelsea mi ha fatto uscire dalla comfort zone

Convocato dall'Under 21 Mg Lugano (Svizzera) 12/07/2022 - amichevole / Lugano - Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: CesareCesare, 19 anni, è stato uno dei nomi più ...La prima indagine dell'ispettore archivistico Miro" , alla presenza dell'autore Mauro ... la rassegna culturale che FoCuS ha ideato peralla ricerca degli oggetti etnografici e delle ...Di nuovo in Italia per rispondere alla prima chiamata della Nazionale Under 21, in vista del'amichevole di sabato allo stadio 'Del Conero' di Ancona contro la Germania, ...Di nuovo in Italia per rispondere alla prima chiamata della Nazionale Under 21, in vista del'amichevole di sabato allo stadio 'Del Conero' di Ancona contro la Germania, ...