Casa Bianca | Donald Trump si ricandida come presidente

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ce lo aspettavamo. Non ha mai lasciato campo libero all’attualein carica Joe Biden, e ora, più agguerrito che mai, ritorna all’attacco. “Il ritorno dell’America comincia oggi”, ha dichiaratonell’incontro con la stampa a Mar-a-Lago per il suo annuncio ufficiale. L’ex volto della, si è dato alle sue performance da oratore, addirittura annunciato dallo speaker“il prossimodegli Stati Uniti“. Dopo la frase ad effetto di apertura, ha iniziato ad elencare i propri successi, incolpando d’altro canto Biden, per le sue sconfitte. “E’ merito suo se il Paese ora è in declino, umiliato e deriso sulla scena internazionale“, riferendosi al ritiro dall’Afghanistan, non dimenticando però il conflitto in Ucraina con cui ha ...

Leggi Anche 'Con Biden sull'orlo di una guerra nucleare': Trump si ricandida alla. Ma ora anche Murdoch lo scarica: 'Non ti sosterremo' Reati ambientali legati all'ex discarica di ...... dove questa estate l'Fbi recuperò con un blitz 'scenografico' i documenti top secret che l'ex presidente statunitense aveva portato via dalla. È qui che nella notte italiana Donald Trump ...Tagliato in Pennsylvania l'abete scelto per essere l'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca. L'abete adornerà la Blue Room della Casa Bianca. Proviene ...Donald Trump si ricandida. Il tycoon ha depositato alla Commissione elettorale federale (Fec) i documenti per la sua candidatura alle elezioni del 2024, entrando formalmente in corsa per la Casa ...