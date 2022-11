Casa Bianca 2024 | Trump annuncia la sua ricandidatura | «Torniamo a fare grande l’America»

L'annuncio ufficiale dalla residenza di Mar - a - Lago: ma i risultati delle elezioni di Midterm non confortano The Donald, che dovrà vedersela con l'astro ...Donald Trump annuncia che si candiderà per la terza volta alla. La dichiarazione arriva nella sua tenuta di Mar - a - Lago (Palm Beach, Florida), appena una settimana dopo la deludente performance di metà mandato per i repubblicani. "Come ho promesso ...Donald Trump annuncia la ricandidatura alla Casa Bianca “per rendere grande e gloriosa l’America” e come promesso il tycoon ha dato l’annuncio dalla Florida e spiegato che è pronto alla sfida. La ...Nella notte Donald Trump ha annunciato ufficialmente la sua terza ricandidatura alla Casa Bianca. L'ex presidente ha tenuto un discorso di circa un'ora in prime time serale nella ballroom della sua ...