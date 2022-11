Caro Tajani | lo sa? Italiani all’estero vessati dai consolati

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) – Non è più accettabile che la diplomazia consolare, quella rappresentata da dirigenti, direttivi e impiegati in servizio nel mondo, sia divenuta ormai una casta politicizzata. E a quanto pare il Mae si ritiene e ritiene questa casta di estrazione divina, determinandone inevitabilmente la sua completa intoccabilità qualsiasi malefatta essi facciano. Non è più possibile consentire alla diplomazia consolare di continuare imperterrita a maltrattare la nostra comunità italiana, da troppo tempo sempre più vessata e indifesa. Consoli, dirigenti e impiegati, ancora in servizio nelle diverse sedi, tutti scelti oculatamente dal passato vertice politico alla Farnesina del precedente Governo, debbono inevitabilmente sottostare, come bravi soldati della politica, a tutte le loro richieste. Ciò, per mostrare la loro concreta riconoscenza al ...