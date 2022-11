Camera | il “falco anti-pm” Enrico Costa a capo della Giunta per le autorizzazioni | eletto all’unanimità il padre del decreto-bavaglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il deputato di Azioneè stato(18 voti su 18) nuovo presidenteper le, l’organo che decide in prima istanza sulle richieste dei pm e dei gip di compiere alcuni atti d’indagine (perquisizioni, arresti, intercettazioni) nei confronti degli onorevoli, nonché sui ricorsi degli stessi onorevoli che ritengono violata la loro immunità (come Matteo Renzi nel caso Open). Trattandosi di una commissione di garanzia, la carica di presidente spetta a un deputato dell’opposizione., ex viceministroGiustizia e ministro agli Affari regionali e autonomie, è noto per le sue posizioni ipergarste e critiche verso la ...