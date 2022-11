CAMCOM di Trieste | Concorso per 2 Esperti Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Esperto Amministrativo per i servizi primari alle imprese e al territorio, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diLa Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura Venezia Giulia bandisce due concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno in prova delle seguenti unità di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di esperto amministrativo per i servizi primari alle imprese e al territorio: selezione n. 2 2022 - una unità per i servizi di internazionalizzazione delle imprese; selezione n. 3 2022 ...