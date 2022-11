Calendario Pirelli 2023 | le muse di Emma Summerton | un ponte tra realtà e fantasia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dalla veggente (Lila Moss) alla scrittrice (Emily Ratajkowski), dal folletto (Bella Hadid) alla performer (Cara Delevingne): «Rendo omaggio alle donne straordinarie che mi hanno ispirato», spiega la fotografa australiana, «creando un mondo in cui rappresentarle». Fatto di sogni e magia, per guardare la quotidianità con occhi diversi

2023, le 'muse' di Emma Summerton: da Bella Hadid a Emily Ratajkowski 'Quel periodo che sono stato male, mi hanno asportato mezzo polmone, un po' ho schermato la mia famiglia ...MILANO " "Love Letters to the Muse", il2023 realizzato da Emma Summerton, viene presentato oggi a Milano presso il museo di arte contemporaneaHangarBicocca. La 49esima edizione di The Cal è stata dedicata dalla ...La fotografa australiana Emma Summerton dedica la 49 edizione del Calendario Pirelli, «alle donne straordinarie che mi hanno ispirato» ...ecco «Love letters to the muse», il calendario Pirelli 2023 a firma Emma Summerton. Quinta donna a scattare The cal sulle 49 edizioni del Pirelli, vero e proprio oggetto di culto, sinonimo di glamour ...