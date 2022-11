Calciomercato Milan – Indiscrezione che fa rumore | “Vuole i rossoneri”

Commenta per primo L'Inter stringe i tempi per il rinnovo del contratto aSkriniar . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , oggi è in agenda una video - call tra Marotta, Ausilio e l'entourage del difensore slovacco per limare ancora i dettagli riguardanti i bonus ...Sono giorni decisivi per il prolungamento diSkriniar, alfiere e 'nuovo' capitano dei ...Inter, non solo Gosens: anche Gagliardini verso l'addio Robin Gosens ©LaPresseIl 19enne ...Riascolta Il contestato Qatar di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Federico Dimarco, esterno dell’Inter, sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte per la prossima estate di calciomercato ... andando alla sosta con tre punti di svantaggio dal Milan di ...