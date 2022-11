Calciomercato Milan – Gli occhi del Diavolo sul Neymar norvegese

MilanLive.it

Commenta per primo Il rinnovo di contratto diSkriniar è un argomento caldo in casa Inter. Le ultime rassicuranti voci non hanno comunque fermato le big inglesi dal mostrare il loro interesse. Secondo 90min , Manchester City, Chelsea, ...Funziona allo stesso modo, in campo e fuori. In campo Bennacer cuce il gioco, detta i tempi, recupera e rilancia, poi è Leao che, con uno scatto, si prende le copertine. Uscendo, cambia poco: Bennacer ... Calciomercato Milan, colpo dal Lione: arriva a parametro zero Il tecnico del Milan Stefano Pioli avrebbe una pazza idea di calciomercato in mente e le ultime news confermano che si potrebbe realizzare ...Il Milan ha diversi tavoli in sospeso su cui lavora in vista del futuro. Tra questi in ballo anche quello di Brahim Diaz, ancora da riscattare dal Real Madrid. Dalla Spagna mischiano però le carte La ...