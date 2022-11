Calciomercato Lazio | alla ricerca del vice-Immobile | Sarri cerca nel Benfica

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Senad Lulic e Miro Klose di nuovo in squadra insieme. Come riporta oggi il Corriere della Sera , l'ex terzino sinistro bosniaco e capitano dellaha terminato il corso da allenatore a Coverciano e ha chiesto di andare a svolgere il praticantato nello staff dell'ex bomber tedesco, all'Altach, in Austria. I due sono stati compagni proprio ...C'è già un Milinkovic Savic a Torino, dell'altro (ora alla) se ne parla sempre con più insistenza in quota Juve. Un po' come in nazionale, sarebbe il supporto ideale per Dusan 'Sergej è un ... Doveva fare il titolare, ha giocato solo 6': Maximiano adesso può salutare la Lazio Il centrocampista della Lazio è tornato fortemente di moda in ottica Juve e sarebbe un sogno per molti tifosi bianconeri. "Sergej è un ottimo giocatore, di classe. Se andrà via, qualsiasi squadra ...