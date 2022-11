Calciomercato | La clausola rescissoria di Dybala alla Roma è di soli 20 milioni

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 15/11/2022 In onda alle 19:48 CET L’argentino è arrivato nella capitale italiana la scorsa estate La suabassa, di20, gli consentirà flessibilità per decidere il suo futuro L’arrivo di Paolo Dybalàha avuto un grande impatto mediatico in Italia. Dopo aver lasciato la Juventus, l’argentino ha deciso di restare al Calcio, ma in un altro club. Ha firmato per “La Loba” di Mourinho gratuitamente e ha scatenato la follia tra i tifosi giallorossi. Ad esempio, ha battuto il record di maglie vendute in 24 ore come nuovo giocatore per un’altra squadra in Italia. Nulla può essere rimproverato al ‘Gioiello’.ha segnato sette gol e dato due assist nelle dodici partite che ha giocato con ...