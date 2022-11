Calciomercato | Derby d’Italia per il calciatore del Chelsea | i dettagli

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La rivalità tra Juventus ed Inter è da sempre una delle più sentite ed importanti del nostro campionato, , sia dentro che fuori dal campo. L’asse Torino – Milano è sempre calda, con le due società che spesso si sfidano anche nell’ambito del. Come riportato da La Repubblica, infatti, entrambi i club avrebbero messo gli occhi sul centrocampista delN’Golo Kanté. juventus inter kanté Ilfrancese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ed il rinnovo di contratto con i Blues sembra essere sempre più lontano. Inter e Juventus sembrano aver sondato il terreno, pronte addirittura a provare un assalto già nella sessione invernale di. Il, però, non abbasserà di molto il prezzo del cartellino del proprio giocatore: quest’ultimo dovrebbe ...

Poi l'argentino si è fatto male e i giallorossi hanno riscontrato qualche difficoltà nelle ultime settimane,culminate con la sconfitta nelcon la Lazio (0 - 1). Nonostante ciò la qualificazione ...Gara unica, ottavo di finale, ancora. Il Napoli Futsal giocherà al Pala Coscioni di Nocera Inferiore contro il Real San Giuseppe la ... Tutte le news sulNapoli e sul Napoli ... Dybala. il grande assente nella domenica dei derby 2' di lettura Senigallia 16/11/2022 - Ecco la “Giornata Rossoblu“, giornata in cui gli abbonamenti non saranno validi e ogni tifoso dovrà acquistare il biglietto per recarsi allo stadio Bianchelli e t ...In vista del Derby del Triveneto tra Vicenza e Triestina uno sguardo sui precedenti, con l'Unione vittoriosa nel playout del 2005 ...