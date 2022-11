Calcio | Milan | Tatarusanu operato agli occhi | ha corretto un difetto di astigmatismo

(Di mercoledì 16 novembre 2022)o, 16 nov. - (Adnkronos) - Operazione completata con successo per Ciprian. Il portiere del, vice di Maignan che è stato chiamato in causa 12 volte in stagione (Champions compresa) dopo l'infortunio del francese, si è sottoposto a un intervento di correzione. Il rumeno soffriva dimisto elevato, undi cui si è accorto un anno fa in occasione di una visita per la moglie: lì ha scoperto il problema, a cui compensava "con una messa a fuoco spontanea, strizzando gli" come raccontato alla Gazzetta dello Sport dal dottor Appiotti, il medico che ha effettuato l'operazione, che ha spiegato anche i vantaggi che avrà ora l'estremo difensore rossonero: "La percezione di un oggetto arriverà molto più ...

