Calcio | l' Italia vince in rimonta 3-1 l' amichevole con l' Albania

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - Nel test match contro l'arriva un successo inper l'del ct Roberto Mancini, che s'impone 3-1 a Tirana. Decisivo il gol di Di Lorenzo e la doppietta di Grifo, dopo l'iniziale vantaggio albanese del difensore dell'Empoli Ismajli. Azzurri che colpiscono inoltre un palo con Zaniolo ed una traversa con lo stesso Grifo, mentre dall'altra parte anche Uzuni e Bajrami centrano una volta a testa il montante. Nota stonata della serata azzurra l'uscita in barella del milanista Tonali, a seguito di una brutta caduta: il calciatore è rimasto sempre cosciente, ma saranno necessari accertamenti medici per capire meglio le sue condizioni. Gli azzurri partono con intraprendenza e al 12' creano la prima grande occasione del match: Berisha si oppone ad un tentativo ravvicinato di Raspadori, sulla respinta la palla arriva a ...

...puntano sul ritorno della Coppa in Sudamerica in vista della 22ma edizione dei mondiali di, ...il girone senza sconfitte supereranno la striscia di risultati utili consecutivi dell'di ...Statista si è divertita a giocare il Campionato del mondo didelle forme di governo. Che è un campionato a due prerché vuole dire nella sostanza del ... Brasile, Germania, Francia,e ...Richiesto al presidente della Figc Gravina l’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno del Consiglio federale ...Campione del Mondo nel 1982, vanta due scudetti con Sampdoria e Roma e una Coppa dei Campioni con la Juventus nel 1996, entrando di diritto nella Hall of Fame del calcio italiano.