Calcio | Albania-Italia 1-3 | Di Lorenzo e la doppietta di Grifo firmano la vittoria azzurra

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Aspettando il Mondiale che non la vedrà protagonista, l’brilla in amichevole contro l’. Gli azzurri di Roberto Mancini vincono per 3-1 a Tirana grazie alla rete di Giovanni Die alladi Vincenzo, che hanno risposto al vantaggio iniziale firmato da Ismajli. E’ il successo numero trentacinque della gestione Mancini e l’tornerà in campo domenica a Vienna contro l’Austria. Il primo squillo della partita è azzurro, ma la conclusione di Raspadori è respinta da Berisha e poi sulla respinta Zaniolo calcia alto da buona posizione. Al 16? si sblocca la partita con il vantaggio dell’firmato da Ismajli. Il difensore dell’Empoli stacca benissimo sulla punizione battuta da Bajrami ed infila il pallone nell’angolino alto con Meret ...

22.43: amichevole,- Italia 1 - 3 Successo dell'Italia a Tirana nell'amichevole contro l'. Punizione di Bajrami, azzurri disattenti, Ismajli di testa batte Meret. Al 16'avanti ...- ITALIA 1 - 3 16' Ismajli (A), 20' Di Lorenzo (I), 25' e 64' Grifo (I)(3 - 5 - 2): Berisha; Ismajli (71' A. Bajrami), Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi (77' Ramadani), Bare (87' Laci), Bajrami (71' Asllani), Lenjani; Uzuni (87' Skuka), Broja (50' Roshi). All. Reja.L’Italia batte 3-1 l’Albania all’Air Albania Stadium di Tirana in amichevole. Gli azzurri di Mancini non sbagliano con un grande protagonista. Gli albanesi vanno in vantaggio al 16' con il colpo di te ...L’Italia ha battuto per 3-1 l’Albania grazie ad una doppietta di Vincenzo Grifo e alla rete di Giovanni Di Lorenzo ...