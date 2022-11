Buona prova degli azzurri nell’amichevole con l’Albania | la giovane Italia di Mancini vince in rimonta 3-1

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La squadra di Reja avanti con Ismajli, subito il pari di Di Lorenzo poi la doppietta di Grifo. Attimi di paura per Tonali che esce in barella sul finire del primo tempo.fa anche esordire il 2006 Pafundi

(dal 71' Asllani 6 : entra e fa il suo) Uzuni 5,5 : davanti è l'unico che ci, con tantavolontà e un paio di guizzi. Sfiora il pari a inizio ripresa colpendo la traversa (dall'88' Skuka 6 ...Italia batte Albania 3 - 1 (2 - 1) in una partita amichevole. I gol nel primo tempo al 16' di Ismajili, al 20' di Di Lorenzo, al 25' di Grifo; nel secondo tempo, al 19' di Grifo.La squadra di Reia avanti con Ismajili, subito il pari di Di Lorenzo poi la doppietta di Grifo. Attimi di paura per Tonali che esce in barella sul finire del ...