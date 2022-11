Brescia | Cellino | «Non ho rubato nulla | qui ho solo portato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Massimo, ormai ex presidente del, è tornato a parlare della sua decisione di lasciare la squadra lombarda Massimoha parlato ai microfoni dioggi della sua decisione di lasciare la presidenza del club lombardo. LE PAROLE – «Sono amareggiato, non posso continuare a gestire la squadra, seguo più gli avvocati che i giocatori. Devo pensare a difendermi, non so da che accuse, ma non posso fare entrambe le cose. Sono due anni davvero terribili per me. Non capisco di cosa mi accusino. Io non hoa nessuno, aho soltanto». L'articolo proviene da Calcio News 24.