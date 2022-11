Calciomercato.com

Sotto accusa. Ivan, attaccante delche in questa prima parte di stagione di Premier League ha segnato meno solo di Erling Haaland e Harry Kane, è stato formalmente accusato dalla Football Association di ...Ai tempi il calciatore militava con Scunthorpe United, Wigan, Peterborough e, dal 2020,. ' Ivanè stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole ... Brentford, Toney nella bufera per scommesse: la risposta ufficiale del club La mancata convocazione per il Qatar di Ivan Toney ha suscitato in Inghilterra più di una polemica. Sotto accusa le scelte del ct Southgate ma le ultime vicende aprirebbero un retroscena inquietante.Il Brentford ha annunciato di essere stato informato della violazione della regola FA E8 da parte del suo attaccante: ecco cosa dice ...