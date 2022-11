Bradford Beck lascia Giaele e va al GF Vip? L’uomo rompe il silenzio

Leggi su biccy

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’ombra del divorzio si è dissolta, adessoDe Donà (che aveva proprio paura di una separazione) si è allontanata da Antonino Spinalbese e il suoè felicissimo. In un’intervista rita al settimanale Chi il ricco imprenditore ha detto di sentire molto la mancanza di sua moglie, ma ha anche aggiunto che difficilmente andrà al GFper incontrarla. “Le ho dedicato la frase ‘Ti amo più di quanto il mondo viaggi’. Se la amo ancora ed è ancora così? Sì, certo. Amo mia moglie… e la traduzione inglese ha un significato molto specifico e personale, tra lei e me. Lei lo sa, e io lo so… e credo che sarà sempre così. Io aspetto, non vedo l’ora di rivederla. Se andrò al GF a farle una sorpresa? Mi manca, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show. ...