TGCOM

Leggi Anche Roma, ecco come i borseggiatori si prendono gioco dei turisti Leggi Anche Milano, furti in metropolitana: 'Borseggiatori più numerosi degli agenti' Learrivano in Stazione ...E allora perché queste ladre,professioniste, continuano a potersi muovere senza ... 'Quest'anno abbiamo ripreso siatreni a lunga percorrenza siaregionali - continua il ... Borseggiatrici sui treni a Milano, ecco come derubano pendolari e turisti Borseggiatrici in azione alla Stazione Centrale di Milano, non solo sulle metropolitane.Vittime prescelte Pendolari e turisti a bordo dei treni. Valerio Staffelli con le telecamere di "Striscia la No ...VENEZIA - Sulle loro teste pendono condanne definitive accumulate per anni e anni. Alcune 15, altre tra i 20 e i 25, fino al record assoluto di una di loro che ha collezionato la bellezza di 30 anni..