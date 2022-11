Borse europee deboli con rischio geopolitico | a Milano giù Tim

Si muovono all'insegna della cautela le principalinonostante la chiusura positiva di Wall Street che sconta l'allentamento dell'inflazione. Gli investitori guardano all'evoluzione dei rischi geopolitici nel conflitto in Ucraina , dopo i ...Lo spread scende ancora a 194 punti base (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lesi muovono con i piedi di piombo in attesa di valutare i rischi di escalation della guerra in Ucraina. La ...Ciononostante, l'avvio è lievemente positivo per le Borse europee, Milano a +0,21%, Parigi a +0,15%, Francoforte sulla parità. Contrastate le Borse asiatiche, che dopo un iniziale tonfo stanno ora ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Le Borse e i mercati di oggi, Milano resiste alla guerra e all'inflazione Uk. DIRETTA ...