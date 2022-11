Borsa | Europa riduce calo dopo le vendite Usa | Milano - 0 | 3%

Riducono il calo le principali borse europee dopo il rialzo sopra le stime delle vendite al dettaglio Usa in ottobre. Milano cede lo 0,3%, Londra lo 0,11% e Parigi lo 0,4% . Più deboli Francoforte ( - ...In fondo al paniere principale restano Tim ( - 3,4%) per il taglio del rating da parte di Fitch, Amplifon ( - 3,3%) e, in una giornata pesante per il comparto automotive in tutta, Pirelli ( - ...In calo il greggio (Wti -1,36% a 85,73 dollari al barile) e soprattutto il gas naturale (-5,9% a 116,79 euro al MWh) dopo le indiscrezioni sullo 'schema di meccanismo di correzione del mercato del gas ...Del resto la stessa Bce ha ammonito che i rischi per la stabilita' finanziaria nell'area dell'euro sono aumentati a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, dell'inflazione elevata e della bassa ...