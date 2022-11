Bonus affitti | Valeriani | “Dalla Regione altri 31 | 5 milioni di euro per famiglie in difficoltà con le spese di locazione”

RomaDailyNews

Dal 2019 ad oggi l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione oltre 130 milioni di euro per il sostegno alla locazione, permettendo a migliaia di famiglie di ottenere il. Ora ... Oltre 31,5 milioni di euro per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento dell'affitto. mattina la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche abitative, Massimiliano Valeria ... Rivolto agli inquilini che versano in grave difficoltà nel pagamento delle rate, il contributo economico verrà erogato ai proprietari per evitare gli sfratti ...