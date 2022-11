Bonus 200 euro | si sbloccano i pagamenti per questi beneficiari

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Mentre a novembre sono iniziati idelda 150ci sono ancoradel primo aiuto anti inflazione che attendono Le istituzioni sono alle prese da mesi con gli interventi necessari per far fronte all’inflazione in corso ormai da un anno. I fronti di intervento sono due: da un lato ci si L'articolo proviene da Consumatore.com.

leggi anche Busta paga, a dicembre megaper i lavoratori: ecco chi riceverà il triplo dei ... leggi anche Perché lo spread è sotto quotanonostante le tensioni Meloni - Europa e i tassi alti ...... dal prossimo 23 gennaio potrà fare richiesta alla Regione e usufruire dell'incentivo, che ammonta a un massimo di 300 euro per l'acquisto della bicicletta elettrica e a un massimo diper la ...18 del decreto Aiuti ter. Il funzionamento è identico al bonus 200 euro dello scorso luglio e previsto con il primo decreto Aiuti. Anche i 150 euro, infatti, sono pagati direttamente in busta paga dal ...Quindi per fare un esempio il bonus 150 euro (così come quello da 200 euro in precedenza) spettano anche ai percettori di Naspi e Rdc. Questi soldi per disoccupati vengono accreditati direttamente ...