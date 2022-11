Biocarburanti Eni | partito il primo carico di olio vegetale dal Kenya per la bioraffinazione

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’11 ottobre èdal porto di Mombasa ilcargo diper laprodotto da Eni e diretto alla bioraffineria di Gela.a partire dal ricino, dalle noci di croton e dal cotone. Agri-feedstock non in competizione con la filiera alimentare, coltivati in aree degradate e in grado di creare sviluppo e benessere a livello locale. È questo il futuro del sistema didi Eni, un percorso completamente orientato alla sostenibilità che ha obiettivi importanti: coprire il 35% dell’approvvigionamento delle proprie bioraffinerie entro il 2025 attraverso colture non edibili, residui e rifiuti, e un’integrazione verticale delle filiere. In questi anni l’azienda ha firmato accordi in sette Paesi africani – Angola, Benin, ...