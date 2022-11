(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sono, sei uomini e cinque donne, per ladelladeldi, in programma a Kontiolahti, in Finlandia, da martedì 29 novembre a domenica 4 dicembre: il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha scelto Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, David Zingerle (indel), Daniele Cappellari, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler. Queste le parole del direttore tecnico al sito federale: “La filosofia che ha guidato la nostra preparazione estiva è stata quella di gestire al meglio Dorothea Wierer e Lukas Hofer, in maniera tale da permettere loro di lottare per il ...

OA Sport

Sarà in raduno a Bionaz, oggi pomeriggio, la squadra Asiva di. Lo staff tecnico " ... Tra iAnnette Belfrond (Cse), Carole Agnelli (Club de Ski), Sophie Mathiou (Cs ...Finali di Coppa del mondo di Skiroll a Rieti/Amatrice:e programma gare Michel Rainer, direttore tecnico dello skiroll italiano, ha convocato venticinque atleti in vista delle attesissime ... Biathlon, i convocati dell'Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: undici azzurri al via, c'è un esordiente COPPA DEL MONDO BIATHLON - Il 29 novembre comincia la stagione con l'appuntamento di Kontiolahti (Finlandia) e il direttore tecnico azzurro ha diramato i nomi d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...