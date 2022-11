Biathlon | gli Azzurri pronti per la Coppa del Mondo | prima tappa a Kontiolahti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sei uomini e cinque donne sono stati convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per ladideldi, prevista ada martedì 29 novembre a domenica 4 dicembre. In programma nella località finlandese ci sono un’individuale, una staffetta, una sprint e una pursuit. Al via saranno presenti Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, David Zingerle (allaassoluta sul massimo circuito), Daniele Cappellari, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler. Il gruppo attualmente sta rifinendo la preparazione a Beitostoelen, in Norvegia, dove rimarrà fino a venerdì 18 novembredi rientrare in Italia. La partenza per la Finlandia è fissata sabato 26 ...