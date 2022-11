Berisha | 'Se non gioco lascio il Torino'

Commenta per primo Aveva finito la scorsa stagione da titolare, in questa però Etritè tornato a essere il secondo portiere del Torino . Il ruolo da riserva sembra però stare ...ma cosìè ...... Bastoni, Raspadori, Dimarco); è dal 1988 (Vialli, Bergomi, Ferri) chevengono realizzate sei ... Albania - Italia: probabili formazioni ALBANIA (3 - 5 - 2) :; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj,...Aveva finito la scorsa stagione da titolare, in questa però Etrit Berisha è tornato a essere il secondo portiere ... pensavo di poter giocare molto di più in questa prima parte di stagione ma così non ...Il Torino di Ivan Juric non tradisce e dopo un inizio di stagione di assestamento ... Discorso diverso, invece, per Etrit Berisha che potrebbe essere vicino dal chiedere la cessione. Il trentatreenne ...