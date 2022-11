Benzina e diesel | il prezzo ora cala Ecco gli importi alla colonnina - Economia - quotidiano net

(Di mercoledì 16 novembre 2022) I prezzi medi di, gasolio, Gpl e metano sono attesi in leggero ribasso per la prossima settimana. I primi ribassi, in coincidenza con il rallentamento dell'mondiale, si sono già visti ...

