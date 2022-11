“Benvenuto amore” Il figlio vip è nato! L’annuncio in diretta di mamma e papà | famosi e criticati

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Sei una forza della natura, sei stata incredibilemio!piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita,ti amano tanto”. E ancora: “di. Ti amiamo da morire”. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la prima volta, è nato ilThiago., ovviamente, è arrivato sugli account Instagram della coppia. L’influencer ha annunciato via Instagram la nascita del suo primo, nato dall’unione con il calciatore del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. La Nasti è stata spesso criticata per il suo modo di vivere e per come ha scelto di raccontare la gravidanza. Leggi anche: “Ha detto sì”. Nozze in arrivo ...