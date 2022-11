Benarrivo | Il Napoli esprime il miglior calcio d’Europa | gli altri allenatori se ne dovranno fare una ragione!' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 16 novembre 2022): "Ilstando ilcon Spalletti, glise neuna ragione, il mio consiglio a Cannavaro" Antonio, ex difensore del Parma e della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a "Magazine.Com". Queste le sue dichiarazioni: "Dopo la sosta per il Mondiale ci sarà una sorta di assestamento per tutte le squadre, per cui ildovrà dimenticare il distacco che ha accumulato con le inseguitrici. -afferma- Bisogna rimanere sempre concentrati perché il campionato è lungo e può succedere di tutto. Ciò che ha inciso maggiormente in questo inizio di ...