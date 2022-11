Bella Hadid | Emily Ratajkovski | Cara Delevigne e Lila Moss nel calendario Pirelli 2023 FOTO

ilmessaggero.it

... Sasha Pivovarova " la pittrice (The painter), Lauren Wasser " l'atleta (the Athlete), Emily Ratajkowski " la scrittrice (The Writer), Cara Delevingne " la performer (the Performer)," il ...Con altri grandi nomi come Emily Ratajkowski (la scrittrice),(il folletto), Cara Delevingne (la performer) e Lila Moss (la veggente). Poi ancora Sasha Pivovarova, Adwoa Aboah, He Cong, ... Calendario Pirelli 2023, le muse di Emma Summerton: da Bella Hadid a Emily Ratajkowski La fotografa australiana Emma Summerton dedica la 49 edizione del Calendario Pirelli, «alle donne straordinarie che mi hanno ispirato» ...Le icone vanno da Bella Hadid ad Ashley Graham fino all’atleta disabile Lauren Wasser Ventotto scatti, 14 modelle, due location New York e Londra, un cast inclusivo contro l’estetica stereotipata, ...