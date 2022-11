Belgio | Lukaku corre verso il Qatar | le condizioni dell’attaccante

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Arrivano notizie confortanti e positive riguardo alledi Romelu, la risonanza ha dato esito positivo e l’attaccante potrebbe essere pronto per la prima partita Arrivano notizie confortanti e positive riguardo alledi Romelu, la risonanza ha dato esito positivo e l’attaccante potrebbe essere pronto per la prima partita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il belga migliora giorno dopo giorno e il Ct delpuò stare sereno e avere la certezza di poter utilizzare Big Rom in vista dei Mondiali in. L'articolo proviene da Calcio News 24.