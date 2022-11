Beauty look da notte | Rihanna sfida Johnny Depp in pigiama

(Di mercoledì 16 novembre 2022)in Savage X Fenty Vol. 4 (immagini Ipa) Poteva forse essere diverso ilsfoggiato dain Savage X Fenty Vol.4? Nello show evento dedicato al marchio di intimo, la popstar con la passione per moda e bellezza ha sfoggiato un make up e un hairstyle dall’allure notturna, dove a dominare sono i tratti neri di eyeliner e mascara, illuminati dai tocchi brillanti del bronzo. E incorniciati da una cascata voluminosa di ricci naturalissimi, spettinati e selvaggi. Unen pendant con quello sfoggiato da, primo uomo nello show di. Nella clip trasmessa su Amazon Prime, il bello e dannato del cinema si mostra, infatti, con un make up occhi che ...

Vogue Italia

Savage e dark Rihanna e Johnny Depp in Savage X Fenty Vol. 4 (immagini Ipa) - - > Poteva forse essere diverso ilsfoggiato da Rihanna in Nello show evento dedicato al marchio di intimo, la con la passione per moda e bellezza ha sfoggiato un make up e un hairstyle dall'allure notturna, dove a ......sulle ultime tendenzedirettamente nella tua posta Iscriviti alla newsletter aa Leggi anche › Bagliori di eleganza: i bracciali in oro e pietre brillanti per accendere ilNella ... Kylie Jenner e la corona come accessorio: il suo beauty look è da regina Nello show di Savage X Fenty Vol.4 Rihanna e Johnny Depp sfoggiano entrambi un beauty look selvaggio e spettinato ...L’influencer e imprenditrice beauty Kylie Jenner ha lasciato tutti a bocca aperta all’opening della mostra “Thierry Mugler: ...